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Пиломатериалы от производителя в Москве и области
Продажа пиломатериалов со склада производителя в Москве и Московской области. Купить пиломатериалы производства Велес -Лес могут физические лица и строительные организации. Мы продаем только качественную продукцию из хвойных пород дерева естественной влажности и камерной сушки. Осуществляем доставку пиломатериалов по Москве и области в течение одного дня.
Вы можете приехать к нам на склад, ознакомиться с продукцией и самостоятельно осуществить вывоз пиломатериалов.
Доска обрезная
7500 ₽/ 1м3
Брус
7500 ₽/ 1м3
Имитация бруса
320₽/ 1м2
Доска строганная
11500 ₽/ 1м3
Доска сухая строганная
12800 ₽/ 1м3
Брусок
60 ₽/ шт
Брус сухой строганный
12800 ₽/ 1м3
Половая доска
490₽/1м2
Купить пиломатериал в Москве и области недорого
Купить пиломатериалы с доставкой по Москве и Московской области вы можете в нашей компании - «Велес Лес». Все представленные пиломатериалы на нашем сайте всегда имеются в наличии. Заказав пиломатериалы у нас вы можете не переживать о том, как доставить или сколько времени ждать доставку. Наша компания выполняет доставку пиломатериалов по Москве и области в день заказа в любом объеме.
Для того чтобы быть уверенными в том, что мы реальная компания и все пиломатериалы у нас имеются в наличии, вы можете приехать к нам на склад и своими глазами увидеть весь ассортимент пиломатериала, который мы предлагаем своими клиентам по самым низким ценам. У нас вы можете заказать пиломатериал с доставкой по Москве и области в любом объеме. Наша компания выполняет производство и продажу пиломатериалов в Московской области на протяжении многих лет.
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