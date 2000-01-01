Топ-100 Пиломатериалы Велес-лес | Москва и МО

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Пиломатериалы от производителя в Москве и области 

Продажа пиломатериалов со склада производителя в Москве и Московской области.  Купить  пиломатериалы производства  Велес -Лес  могут физические лица и строительные организации. Мы продаем только качественную продукцию из хвойных пород дерева естественной влажности и камерной сушки. Осуществляем доставку пиломатериалов по Москве и области в течение одного дня.
Вы можете приехать к нам на склад, ознакомиться с продукцией и самостоятельно осуществить вывоз пиломатериалов.

Доска обрезная

7500 ₽/ 1м3 

Брус 

7500 ₽/ 1м3 

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Доска  сухая строганная

12800 ₽/ 1м3 

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Брусок  

60 ₽/ шт 

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ДОСКА обрезная

Купить пиломатериал в Москве и области недорого

Купить пиломатериалы с доставкой по Москве и Московской области вы можете в нашей компании - «Велес Лес». Все представленные пиломатериалы на нашем сайте всегда имеются в наличии. Заказав пиломатериалы у нас вы можете не переживать о том, как доставить или сколько времени ждать доставку. Наша компания выполняет доставку пиломатериалов по Москве и области в день заказа в любом объеме.

Для того чтобы быть уверенными в том, что мы реальная компания и все пиломатериалы у нас имеются в наличии, вы можете приехать к нам на склад и своими глазами увидеть весь ассортимент пиломатериала, который мы предлагаем своими клиентам по самым низким ценам. У нас вы можете заказать пиломатериал с доставкой по Москве и области в любом объеме. Наша компания выполняет производство и продажу пиломатериалов в Московской области на протяжении многих лет.

Заказать пиломатериал в Москве и области недорого с доставкой в нашей компании «Велес Лес» очень просто, для этого оставьте заявку на звонок или позвоните по номерам телефона указанным на сайте и специалист нашей компании поможет сделать правильный подбор пиломатериала и сформирует ваш заказ, а так же проконсультирует по вопросам доставки вашего заказа.

В нашей компании для каждого клиента предусмотрены специальные акции и скидки!  Подробнее уточняйте у нашего менеджера!

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Контакты

Офис: Москва проезд  серебрякова дом 14 к 1   оф №516

Центральный склад:

МКАД, 44-й километр, вл7с1

Москва, Россия

Тел: +7(985)211-23-37

      +7(495)211-23-37

Email: info@veles-les.ru

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